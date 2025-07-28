Жители Вильнюса ранее сообщили в полицию о БПЛА, замеченном над городом на высоте 200 м

ВИЛЬНЮС, 28 июля. /ТАСС/. Нарушивший литовскую границу беспилотный летательный аппарат (БПЛА), скорее всего, был сбившимся с курса украинским дроном. Такую версию выдвинуло командование армии Литвы.

"Наиболее вероятно, что в Литву залетел украинский дезориентированный беспилотный аппарат", - говорится в сообщении армейского руководства.

Командование утверждает, что военно-воздушные силы зафиксировали нарушивший границу объект, когда он находился еще над Белоруссией. Однако над территорией Литвы его потеряли из виду.

Рано утром в понедельник жители Вильнюса сообщили в полицию о БПЛА, замеченном над городом на высоте 200 м. Национальный центр управления кризисами разослал на мобильные телефоны населения уведомление о замеченном воздушном объекте неустановленного типа, который влетел на территорию Литвы якобы из Белоруссии. Поиски беспилотника, который, вероятно, упал, продолжаются.