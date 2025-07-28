Kyodo: Япония начнет размещать ракеты дальностью 1 000 км для сдерживания КНР

Это произойдет уже в 2026 году, указывает агентство

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Японские ракеты наземного базирования "Тип-12" дальностью порядка 1 000 км будут размещены ориентировочно в первом квартале 2026 года на армейской базе в городе Кумамото на юго-западном острове Кюсю, обращенном к Восточно-Китайскому морю. Это расценивается как одно из средств сдерживания вооруженных сил КНР, сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

После весны 2026 года такие ракеты предполагается развернуть в еще одном районе острова Кюсю. Затем они будут размещены на южном острове Окинава в непосредственной близости от Тайваня и побережья КНР.

Ракеты "Тип-12" официально называются в Японии противокорабельными, однако на деле они расцениваются в первую очередь как средство удара по базам потенциального противника. В частности, даже с объекта в Кумамото они могут поразить цели в некоторых прибрежных районах материковой части Китая.

Другие модификации ракеты "Тип-12" будут запускаться с самолетов и кораблей, что повысит их боевые возможности. В Японии ведутся также активные разработки гиперзвуковых планирующих блоков для ракет. Существует также договоренность с США о закупке крылатых ракет Tomahawk для оснащения кораблей ВМС Японии.