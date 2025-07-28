В эстонском дипведомстве уточнили, что Ленару Салимуллину хотят вручить ноту из-за якобы имевшего место нарушения российским пограничным судном эстонской морской границы

ВИЛЬНЮС, 28 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России в республике Ленара Салимуллина, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы имевшего место нарушения российским пограничным судном эстонской морской границы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как утверждает Таллин, нарушение произошло 26 июля вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе, где российское пограничное судно якобы вошло в территориальные воды балтийской республики.