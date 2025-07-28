Согласно ее заявлению, в них находится еда для населения южной и северной частей сектора

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июля. /ТАСС/. Израильские военные продолжают обеспечивать доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, за последние несколько часов с воздуха на территорию анклава было сброшено 20 новых контейнеров с едой для населения южной и северной частей сектора.

Эти действия совершаются "в соответствии с указаниями [израильского] политического руководства и в рамках взаимодействия между Израилем, ОАЭ и Иорданией". "Армия обороны Израиля совместно с международным сообществом продолжит работу, направленную на улучшение ситуации с оказанием гуманитарной помощи в секторе Газа, отвергая при этом ложные утверждения о преднамеренном создании голода в Газе", - заявили военные.