ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не принимать экономические меры против РФ, и заверил, что с любовью относится к россиянам.
"Я не хочу делать этого в отношении России, я люблю россиян, они замечательные люди", - отметил он, говоря о возможности введения рестрикций в отношении Москвы.
Трамп также допустил возможность сделки с Россией по Украине, однако пригрозил вторичными санкциями и пошлинами в случае, если в ближайшее время конфликт не получится урегулировать.