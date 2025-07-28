Президент США при этом пригрозил вторичными рестрикциями и пошлинами, если конфликт на Украине не удастся урегулировать в ближайшее время

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не принимать экономические меры против РФ, и заверил, что с любовью относится к россиянам.

"Я не хочу делать этого в отношении России, я люблю россиян, они замечательные люди", - отметил он, говоря о возможности введения рестрикций в отношении Москвы.

Трамп также допустил возможность сделки с Россией по Украине, однако пригрозил вторичными санкциями и пошлинами в случае, если в ближайшее время конфликт не получится урегулировать.