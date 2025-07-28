По данным газеты, более €120 млрд из этой суммы будут финансироваться государственными займами

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Правительство Германии рассчитывает к 2029 году нарастить оборонные расходы до €170 млрд. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

Такие расходы предусматривает финансовый план правительства до 2029 года, который в среду должен рассмотреть и принять кабмин ФРГ. По данным собеседников издания, расходы вырастут с нынешних €75 до €170 млрд. Более €120 млрд из этой суммы будут финансироваться государственными займами. Это будет соответствовать согласованной в рамках НАТО цели тратить на оборону 3,5% от ВВП.

При этом приведенная газетой цифра отличается от той, которую в июне называл министр обороны ФРГ Борис Писториус. Тогда он заявлял, что к 2029 году расходы Берлина на оборону вырастут до €152 млрд. Издание не объясняет, чем обусловлена такая разница в прогнозах.

В свою очередь, агентство Reuters также со ссылкой на источники сообщает, что расходы Германии на оборону уже в 2025 году составят €95,1 млрд, что будет соответствовать 2,4% от ВВП.