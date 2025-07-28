Мэр города ранее заявил, что планирует в третий раз занять эту должность по итогам выборов в местные органы власти

ТБИЛИСИ, 28 июля. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" подтвердила, что кандидатом в мэры Тбилиси на предстоящих в октябре местных выборах будет действующий градоначальник Каха Каладзе.

Партия опубликовала в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) изображение двух одинаковых мужских силуэтов в полный рост с подписью "один из этих двоих будет кандидатом в мэры". При этом "Грузинская мечта" использовала тот же силуэт Каладзе, что и в 2021 году. Тогда перед официальным объявлением кандидата партия опубликовала затемненное фото, по которому сразу сложно узнать Каладзе.

Ранее Каладзе заявил, что планирует в третий раз занять должность мэра Тбилиси по итогам выборов в местные органы власти. Официальное представление кандидатов в мэры городов на предстоящих выборах "Грузинская мечта" проведет в ближайшее время.

Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Оппозиция своего кандидата пока не называла, при этом значительная ее часть не собирается участвовать в выборах, так как не признаёт итогов парламентских выборов октября прошлого года и считает власть нелегитимной.

Каладзе с 2017 года занимает должность мэра Тбилиси. В 2021 году его избрали на второй срок.