Это связано с военным положением, указали в Центризбиркоме страны

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сообщила, что местные выборы, которые согласно законодательству должны пройти в октябре 2025 года, не будут проводиться ввиду введенного в стране военного положения.

"Очередные местные выборы в Украине согласно избирательному законодательству проводятся одновременно на всей территории страны в последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и председателей и, соответственно, должны были бы состояться в последнее воскресенье октября этого года. <...> Введено военное положение, во время действия которого никакие выборы не организуются и не проводятся", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Отмечается, что по этой причине не будут вноситься новые кандидатуры для формирования избирательных комиссий в составе "областных, районных, городских, сельских, поселковых территориальных избирательных комиссий". В предыдущий раз состав временных избирательных комиссий обновлялся во время местных выборов 25 октября 2020 года.

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор постоянно продлеваются. По этой причине на Украине с прошлого года не проводились ни парламентские, ни президентские выборы, чем и пользуется Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия официально истекли 20 мая прошлого года. 25 июля Зеленский в 16-й раз продлил действие обоих режимов еще на 90 суток, а именно с 7 августа до 5 ноября.