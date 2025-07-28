Генеральный секретарь ООН отметил, что разрешение палестино-израильского конфликта требует "политической воли и смелого лидерства"

ООН, 28 июля. /ТАСС/. Двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта сейчас находится в самой отдаленной за все время точке, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на проходящей в штаб-квартире всемирной организации международной конференции высокого уровня "Мирное урегулирование палестинского вопроса и реализация решения о двух государствах".

"Правда состоит в том, что мы находимся на переломном моменте, двухгосударственное решение отдалено как никогда раньше", - сказал он.

Глава всемирной организации добавил, что разрешение палестино-израильского конфликта требует "политической воли и смелого лидерства". "Двухгосударственное решение остается единственной основой [для урегулирования], закрепленной в международном праве, одобренной Генеральной Ассамблеей и поддержанной международным сообществом", - отметил Гутерриш.

Международная конференции высокого уровня ООН по мирному урегулированию палестинского вопроса и достижению двухгосударственного решения израильско-палестинского конфликта стартовала в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке 28 июля и продлится до 30 июля.

Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году. Принцип "двух государств для двух народов" предполагает создание независимой Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующей в мире с Израилем.