Президенты Белоруссии и РФ намерены обсудить все наиважнейшие вопросы тет-а-тет

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в ближайшее время договориться о встрече с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить все наиважнейшие вопросы тет-а-тет. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.

Ранее Лукашенко сообщил, что 27 июля провел телефонный разговор с Путиным.

"У президентов Беларуси и России, безусловно, всегда есть что обсудить. Так сказать, пул тем - как по двусторонним отношениям, так и по международной повестке", - сказала Эйсмонт. По ее информации, накануне программные вопросы по телефону лидеры обсуждать не стали. "Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать. Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз", - отметила пресс-секретарь белорусского президента.