Глава МИД Индии отверг причастность Трампа к прекращению конфликта с Пакистаном

Субраманьям Джайшанкар отметил, что во время операции "Синдур" в Нью-Дели поступали звонки из разных стран, которые заявляли о том, что Пакистан готов прекратить боевые действия

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июля. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отверг заявления президента США Дональда Трампа о его роли в переговорах о прекращении огня между Нью-Дели и Исламабадом во время операции индийских вооруженных сил "Синдур" против террористических целей в Пакистане. Об этом он заявил во время дебатов в нижней палате парламента страны, трансляция которых была доступна на индийском парламентском телеканале.

Во время операции "Синдур", по словам Джайшанкара, в Нью-Дели поступали звонки из разных стран, которые заявляли о том, что Пакистан готов прекратить боевые действия. "Наша позиция заключалась в том, что, если Пакистан готов, мы должны получить запрос от пакистанской стороны по каналу военных. Именно так и поступил этот запрос", - сказал Джайшанкар.

Кроме того, операция "Синдур" началась 7 мая, а о решении о прекращении огня было объявлено 10 мая. Как напомнил глава индийского МИД, между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом США Дональдом Трампом не было телефонных разговоров с 22 апреля, когда американский лидер звонил, чтобы выразить свои соболезнования после теракта в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир), и по 17 июня, когда состоялся их разговор во время визита Моди в Канаду. Джайшанкар также отверг предположения о том, что тема торговли фигурировала в контактах США и Индии в качестве условия для прекращения конфликта с Пакистаном.

Глава МИД Индии напомнил, что после атаки в Пахалгаме лидеры многих стран выразили Нью-Дели солидарность в борьбе с терроризмом. Индийский министр, в частности, процитировал телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом от президента России Владимира Путина премьер-министру Моди, в котором российский лидер заявил, что "это жестокое преступление не может иметь никаких оправданий".

Ранее оппозиция в Индии неоднократно требовала от главы правительства Нарендры Моди объяснить заявления президента США Дональда Трампа о его якобы участии в урегулировании противостояния с Исламабадом в мае в ходе индийской военной операции "Синдур". Трамп ранее не раз утверждал, что ему удалось предотвратить ядерную войну между Индией и Пакистаном. Он также выражал намерение США попытаться найти решение для урегулирования территориального спора между двумя странами. Индийские дипломаты подчеркивали, что решение спора о Кашмире является двусторонним вопросом Нью-Дели и Исламабада и не требует посредничества третьих государств.

Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской Межведомственной разведки. В ночь на 7 мая индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по целям в Пакистане, где базировались террористы. Пакистан нанес ответные удары. 10 мая стороны сообщили о полном прекращении огня.