Глава грекокатолической церкви на Украине поддержал митинги против Зеленского

Святослав Шевчук добавил, что закон, ограничивающий независимость антикоррупционных органов, "подрывает доверие людей к власти"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Глава Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук поддержал протесты против закона о лишении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом он сказал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Хочу поблагодарить нашу молодежь, которая <...> взяла на себя ответственность за моральное возрождение Украины и первая взбунтовалась против угроз потерять необходимые механизмы для борьбы с коррупцией на Украине", - заявил глава УГКЦ.

Он добавил, что закон, ограничивающий независимость антикоррупционных органов на Украине, "подрывает доверие людей к власти".

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в специальную антикоррупционную прокуратуру. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Владимиром Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.