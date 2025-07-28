"Существуют веские основания" полагать, что Соединенные Штаты вернули ядерное оружие в Великобританию, указал директор проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты доставили в Великобританию тактическое ядерное оружие на самолете с включенными транспондерами в качестве сигнала России. С такой оценкой выступило агентство Bloomberg.

Со ссылкой на данные из открытых источников оно сообщило, что 16 июля военно-транспортный самолет C-17 ВВС США совершил перелет с американской авиабазы Киртланд в штате Нью-Мексико, где располагается Центр ядерного вооружения ВВС США, до базы Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии.

"Существуют веские основания" полагать, что США вернули ядерное оружие в Великобританию, приводит агентство слова директора проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ханса Кристенсена. Bloomberg также цитирует старшего научного сотрудника аналитического центра Pacific Forum Уильяма Альберке, который заметил, что решение не отключать транспондеры на самолетах говорит о том, что США показывают России, что "не сокращают свое ядерное присутствие в Европе".

На прошлой неделе британский портал UK Defence Journal со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты впервые с 2008 года разместили несколько тактических термоядерных авиабомб B61-12 в Великобритании. Издание назвало сообщения о возможном возвращении такого вооружения в Англию "серьезным сдвигом в ядерной стратегии НАТО в европейском регионе на фоне ухудшающихся отношений с Россией и усиливающегося акцента на сдерживании".

На базе Лейкенхит ядерное оружие хранилось с 1949 года, однако 17 лет назад было вывезено оттуда. В настоящее время ядерное оружие Соединенного Королевства размещено на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5). 24 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах закупить у США 12 истребителей F-35A, способных нести авиабомбы B61-12. По данным Минобороны королевства, первые самолеты, способные нести ядерные бомбы, Лондон начнет получать к концу десятилетия.

Комментируя эти планы в разговоре с ТАСС, посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил, что Великобритания выбрала Россию в качестве новой угрозы, что позволило ей оправдать возвращение к схемам времен холодной войны.