Это остается ключевым вопросом, указал корреспондент газеты Якуб Крупа

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не раскрывает информации о мерах, которые будут предприняты, если сроки урегулирования конфликта на Украине будут нарушены. Несмотря на ужесточение американской позиции в отношении отведенного времени для достижения договоренности, вопрос о последствиях его игнорирования остается открытым, пишет британская газета The Guardian.

"Ключевой вопрос, который остается открытым: что на самом деле предпримет Трамп, когда время истечет", - написал корреспондент газеты Якуб Крупа.

Ранее Трамп заявил, что уменьшит до 10-12 дней установленный им срок на достижение договоренностей между РФ и США по Украине.