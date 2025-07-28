В некоторых случаях выросло и количество забронированных россиянами ночей в гостиницах европейских стран - на 19% в Италии, на 13% - в Венгрии, на 8% - во Франции

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Туристический поток из России в некоторые страны Европы вырос в 2024 году. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее данным, в 2024 году Италия выдала гражданам РФ 152 254 визы, что на 19 тыс. больше, чем в 2023 году. Со ссылкой на Европейскую комиссию издание информирует, что Франция выдала за тот же период 123 890 виз (на 25 тыс. больше, чем годом ранее), Испания - 111 527 (на 15 тыс. больше). Всего же граждане России в 2024 году получили 552 630 шенгенских виз, что больше на 9% по сравнению с 2023 годом. Греция выдала 59,7 тыс. виз, Венгрия - 23,4 тыс.

В некоторых случаях выросло и количество забронированных россиянами ночей в гостиницах европейских стран - на 19% в Италии, на 13% - в Венгрии, на 8% - во Франции.

Одновременно граждане РФ стали меньше бронировать отели в Великобритании (-1%), Греции (-3%), Испании (-4%), Германии (-16%), Португалии (-23%) и на Кипре (-26%).