Карапетян подал новые иски против общественно-политических деятелей Армении

Бизнесмен подал в суд на правящую партию "Гражданский договор", политологов Рубена Меграбяна и Левона Шириняна, блогера Романа Багдасаряна, политика Азата Аршакяна, Лусине Кесоян

ЕРЕВАН, 28 июля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Самвел Карапетян, ранее арестованный в Ереване, подал новые иски против общественно-политических деятелей Армении, требуя через суд публичного опровержения клеветнических заявлений в свой адрес и выплаты материального ущерба.

Согласно информации, опубликованной на сайте судебных актов Datalex, Карапетян подал в суд на правящую партию "Гражданский договор", политологов Рубена Меграбяна и Левона Шириняна, блогера Романа Багдасаряна, политика Азата Аршакяна, Лусине Кесоян.

Это уже второй иск в отношении Багдасаряна, в котором бизнесмен требует в пятидневный срок опровергнуть ранее сделанные в его адрес клеветнические заявления и выплатить компенсацию в размере 6 млн драмов (около $15 тыс.), а также выплатить судебные издержки. Два иска поданы в отношении политолога Рубена Меграбяна. Карапетян требует через суд публичных извинений за клевету и взыскания с политолога по 3 млн драмов (около $7,5 тыс) по каждому иску, а также выплаты судебных издержек.

От "Гражданского договора" бизнесмен требует публичного опровержения клеветнических утверждений, размещения на портале civic.am судебного решения по этому делу, а также возмещения морального ущерба в размере 9 млн. драмов (около $23 тыс) и выплаты судебных издержек.

9 млн драмов ущерба и опровержения клеветнических заявлений бизнесмен требует и от Лусине Кесоян. От политика Азата Аршакяна и политолога Левона Шириняна Карапетян требует публичных опровержений клеветнических высказываний в адрес бизнесмена и выплаты морального ущерба в размере 6 млн драмов с каждого.

Ранее Карапетян подал в суд на двух депутатов парламента Армении от правящей силы "Гражданский договор" Арсена Торосяна, чей счет уже заморожен, и Айка Конджоряна, на пресс-секретаря премьер-министра страны Никола Пашиняна Назели Багдасарян, замруководителя его аппарата Тарона Чахояна и политолога Арутюна Мкртчяна, требуя публичных извинений и компенсации в размере от 9 млн драмов от каждого.

Ситуация вокруг ареста Карапетяна

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.