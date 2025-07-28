Канцлер ФРГ отметил, что Германия создаст его при сотрудничестве с Иорданией

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Германия при сотрудничестве с Иорданией создаст "воздушный мост" для оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц после заседания совета безопасности - неформального органа с участием глав ключевых германских министерств и силовых ведомств.

"Правительство ФРГ при сотрудничестве с Иорданией немедленно создает "воздушный мост" над Газой для доставки гуманитарной помощи. Министр обороны Борис Писториус при этом будет тесно согласовывать действия с Францией и Великобританией, которые также готовы обеспечить такой "воздушный мост" для продуктов питания и медикаментов", - сообщил Мерц. "Мы хотим как можно скорее положить конец страданиям мирного населения в Газе", - добавил он.

Канцлер также сообщил, что на заседании обсуждался вопрос возможного признания палестинской государственности. "Правительство ФРГ в настоящее время не собирается принимать решение на этот счет. Мы рассматриваем признание [палестинского государства] не как первый, но как один из, возможно, заключительных шагов на пути к реализации решения на основе создания двух государств", - сказал Мерц.