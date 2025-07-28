Против директора НАБУ возбуждали дело за подкуп избирателей для блока Тимошенко

При этом до начала судебного разбирательства Семен Кривонос подал в суд ходатайство об амнистии из-за того, что у него на иждивении был несовершеннолетний ребенок

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос привлекался к уголовной ответственности на Украине за подкуп избирателей для блока "Батькивщина" Юлии Тимошенко на президентских выборах в 2009 году. Это следует из постановления Голосеевского районного суда Киева.

По версии суда, Кривонос в 2009 году был одним из агитаторов за выбор блока Тимошенко и получал десятки тысяч гривен для подкупа избирателей. Нынешний глава антикоррупционного бюро систематически переводил деньги потенциальным избирателям за их голоса в пользу блока "Батькивщина" на выборах. Таким образом он сумел подкупить студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Однако до начала судебного разбирательства Кривонос подал в суд ходатайство об амнистии из-за того, что у него на иждивении был несовершеннолетний ребенок. Суд удовлетворил запрос Кривоноса и освободил его от уголовной ответственности. За подкупы избирателей ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Эту историю вспомнили сразу целый ряд украинских СМИ всего за два дня до голосования в Верховной раде за законопроект о возвращении полномочий НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). При этом все личные данные и судебная история кандидатов в конкурсе на главу НАБУ в 2023 году, в том числе Кривоноса, должны были проверяться комиссией для выявления нарушений и исключения из конкурсных списков. Однако информация о судебном деле Кривоноса в тот период широкой огласке не предавалась.

Сам Кривонос ранее заявлял, что после гонений на антикоррупционные органы Украины и возможное возвращение полномочий НАБУ и САП, атаки властей продолжатся и станут только более филигранными. Кривонос не исключил, что против него и руководителя САП Александра Клименко могут даже возбудить уголовные дела.

Ситуация с НАБУ и САП

Владимир Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Владимира Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.