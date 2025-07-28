такие киберугрозы рассматриваются как часть гибридной войны, направленной на дестабилизацию страны, отметило ведомство

БЕЛГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции Сербии сообщило о зафиксированных хакерских атаках на государственные учреждения республики с территории Украины и Венгрии. Как указано в официальном заявлении ведомства, киберугрозы рассматриваются как часть гибридной войны, направленной на дестабилизацию страны.

"Министерство юстиции 11 июля 2025 года с помощью официального заявления проинформировало общественность о том, что судебная информационная система Республики Сербия подверглась серьезной и комплексной вредоносной кибератаке, которая имела потенциал серьезно нарушить работу судебных органов по всей стране на длительный срок. С учетом того, что в течение последнего года несколько государственных учреждений подвергались хакерским и иным вредоносным атакам, имеются обоснованные подозрения, что речь идет о проявлении гибридной войны, ведущейся против Республики Сербия. Информируем общественность, что в настоящее время ведутся работы по поэтапному восстановлению полноценной работы системы", - отметили в ведомстве.

По данным Минюста, ранее были пресечены две попытки вторжения во внутреннюю IT-систему. Одна из них касалась официального сайта министерства, а атака исходила с IP-адресов, зарегистрированных на территории Украины и Венгрии. Вторая попытка была направлена на серверы прокуратуры в городе Крагуевац.

В ответ на последнюю кибератаку "эксперты из различных учреждений подключились к работе в реальном времени, что подтверждает серьезность ситуации". "Министерство юстиции в сотрудничестве с Управлением по информационным технологиям и электронному управлению, а также компанией "Телеком Сербия" было вынуждено принять решение о приостановке всех сетевых коммуникаций между судебными органами с целью изоляции угрозы и предотвращения ее распространения. Также запущены меры по восстановлению системы, модернизации оборудования и внедрению новых решений в области кибербезопасности", - уточнили в ведомстве.

В Минюсте призвали к пониманию и терпению со стороны граждан, нотариусов и судебных исполнителей, подчеркнув, что точные сроки восстановления системы назвать пока невозможно. "Последняя атака выделяется своим масштабом, технической сложностью и изощренной методологией, в связи с чем потребовалась экстренная мобилизация всех доступных ресурсов как государственных, так и партнерских компаний в области кибербезопасности", - отмечается в распространенном заявлении.