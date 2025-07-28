Зеленский подписал закон, увеличивающий численность личного состава СБУ

Также после вступления закона в силу сотрудники СБУ будут иметь право применять оружие и боевую технику при выполнении задач обороны, а вместо подразделения борьбы с терроризмом появится Центр специальных операций "А"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому значительно увеличивается численность сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) как в мирное, так и в военное время. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. СБУ должна в течение двух месяцев подать предложения по внесению изменений в соответствующие акты, необходимые для реализации закона.

Ранее депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что закон подразумевает увеличение общей численности сотрудников СБУ в мирное время с 27 до 37 тыс., в особый период - с 31 до 41 тыс.

Кроме того, после вступления закона в силу сотрудники СБУ будут иметь право применять оружие и боевую технику при выполнении задач обороны, а вместо подразделения борьбы с терроризмом появится Центр специальных операций "А". Он будет осуществлять оперативно-боевую деятельность и должен насчитывать не менее 10 тыс. человек.

СБУ - правоохранительный орган специального назначения, созданный в 1991 году и призванный обеспечивать госбезопасность Украины. Подчинен главе государства.