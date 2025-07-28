Вице-премьер и министр иностранных дел страны Айман ас-Сафади обратил внимание международного сообщества на односторонние действия Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, которые "подрывают перспективы мира и усиливают напряженность"

ООН, 28 июля. /ТАСС/. Единственным путем к достижению справедливого и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке является выполнение решения ООН о создании палестинского государства, которое будет сосуществовать рядом с Израилем. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади, выступая на международной конференции ООН высокого уровня по урегулированию палестинского вопроса.

"Признание палестинского государства стало насущной необходимостью, и палестинцы выразили готовность начать переговоры, однако Израиль препятствует мирному процессу и не соблюдает своих обязательств, - указал он. - В такой ситуации Совету Безопасности ООН пора принять меры в отношении еврейского государства".

Ас-Сафади обратил внимание международного сообщества на односторонние действия Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, которые, по его словам, "подрывают перспективы мира и усиливают напряженность". "Мы должны действовать, чтобы остановить Израиль и прекратить трагедию в секторе Газа, где продолжается гуманитарная катастрофа", - подчеркнул он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и проведении в ней военной операции с целью освобождения заложников и уничтожения боевого потенциала ХАМАС. В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.