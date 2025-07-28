Хуситы вывезли в Йемен не менее 10 членов экипажа потопленного судна Eternity C

Члены экипажа, отвечая на вопросы повстанцев, рассказали, что сухогруз должен был зайти в израильский порт Эйлат

ДОХА, 28 июля. /ТАСС/. Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" вывезли в Йемен не менее 10 членов экипажа потопленного в Красном море сухогруза Eternity C, среди которых есть гражданин РФ. Видеозапись с моряками опубликовала пресс-служба сформированных мятежниками вооруженных сил.

На кадрах представлены имена и фотографии 10 членов команды Eternity C, которых хуситы вывезли в Йемен после атаки на судно. Члены экипажа, отвечая на вопросы повстанцев, рассказали, что сухогруз должен был зайти в израильский порт Эйлат. "Но, например, я, если бы знал лучше, вернулся бы домой до этого", - сказал российский моряк Алексей.