По словам главы дипведомства исламской республики Аббаса Арагчи, в ходе 12-дневной войны Соединенным Штатам и еврейскому государству действительно удалось повредить ядерную инфраструктуру, но не уменьшить решимость Тегерана продолжать обогащение урана

ТЕГЕРАН, 28 июля. /ТАСС/. Иран решительным образом отреагирует на новую американо-израильскую агрессию так, что последствия скрыть будет невозможно. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Иран точно знает, что произошло во время недавней американо-израильской агрессии, как в отношении нас, так и наших противников, включая масштабы ударов, которые все еще скрываются. Если агрессия повторится, мы без колебаний отреагируем более решительным образом и так, что скрыть это будет невозможно", - написал он в X.

По словам главы МИД Ирана, в ходе 12-дневной войны США и Израилю действительно удалось повредить ядерную инфраструктуру Ирана, но не уменьшить решимость Тегерана продолжать обогащение урана. "Технологии и ноу-хау, созданные при помощи огромных человеческих усилий, не могут быть уничтожены бомбардировками", - добавил Арагчи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы нанести новый удар по ядерным объектам Ирана, если он попытается их восстановить.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.