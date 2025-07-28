Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс назвала конференцию, которая пройдет 28-30 июля, "непродуктивной и несвоевременной"

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Вашингтон считает, что проходящая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке международная конференции высокого уровня по урегулированию палестино-израильского конфликта на основе двухгосударственного решения не приблизит мир, а продлит боевые действия в регионе. Такое мнение выразила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс в письменном заявлении.

Она назвала конференцию, которая пройдет 28-30 июля, "непродуктивной и несвоевременной". "Это пиар-акция, которая имеет место во время деликатных дипломатических усилий, направленных на прекращение конфликта, - добавила она. - Эта конференция совершенно не будет содействовать миру, а продлит войну, ободрит [палестинское движение] ХАМАС и вознаградит его за обструкцию и подрыв реальных усилий по установлению мира".

Брюс подтвердила, что США не будут принимать участие в конференции. По ее словам, Вашингтон продолжит принимать меры для прекращения боевых действий в регионе. Представитель Госдепа, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Париж признает Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, утверждала, что это один из шагов в "череде контрпродуктивных жестов, которые лишь ободряют ХАМАС, поощряют его к препятствованию прекращению огня".

Ранее планировалось, что Саудовская Аравия и Франция организуют проведение упомянутой конференции 17-20 июня. Однако мероприятие было отложено из-за конфликта между Израилем и Ираном.

Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году. Принцип "двух государств для двух народов" предполагает создание независимой Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующей в мире с Израилем.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и проведении в ней военной операции с целью освобождения заложников и уничтожения боевого потенциала ХАМАС. В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.