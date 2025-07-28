Палестинская администрация согласилась на размещение международных сил в Газе

При этом премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа отметил, что эти силы не будут являться заменой палестинских сил безопасности

ООН, 28 июля. /ТАСС/. Палестинская национальная администрация (ПНА) не возражает против размещения региональных и международных сил в секторе Газа для контроля над соблюдением режима прекращения огня и обеспечения там безопасности. Об этом заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа, выступая на международной конференции ООН высокого уровня по урегулированию палестинского вопроса, подчеркнув, что радикальное движение ХАМАС должно передать оружие ПНА.

"ХАМАС должен прекратить свой контроль над Газой и передать оружие Палестинской национальной администрации. Мы готовы призвать к развертыванию региональных и международных сил в координации с Государством Палестина в рамках миссии, санкционированной Советом Безопасности [ООН], для защиты нашего народа, контроля над соблюдением всеми сторонами режима прекращения огня и обеспечения безопасности", - сказал он. При этом Мустафа подчеркнул, что эти силы не будут являться заменой палестинских сил безопасности.

По словам премьера, необходима совместная работа над воссоединением сектора Газа с Западным берегом реки Иордан "без оккупации, поселений, принудительного перемещения или аннексии". "Нам нужно восстановить Газу вместе с нашим народом <...>, добиться палестинской независимости и реализовать решение о создании двух государств, при котором Палестина и Израиль будут жить бок о бок в мире и безопасности, ради достижения регионального мира, безопасности и процветания", - сказал Мустафа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и проведении в ней военной операции для освобождения заложников и уничтожения боевого потенциала ХАМАС. В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.