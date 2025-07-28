Израильские войска вели 28 июля интенсивный огонь по окрестностям населенных пунктов Рамия и Ярун, сообщал новостной портал Lebanon 24

БЕЙРУТ, 28 июля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) израильских ВВС нанес удар по городу Бинт-Джбейль на юге Ливана, в результате погиб по меньшей мере один мирный житель и еще четверо получили ранения. Об этом говорится в сводке, переданной Минздравом республики.

"Израильский беспилотник атаковал мотоцикл в районе Эль-Барки, выпустив по нему две ракеты, одна из них попала в проезжавший рядом автомобиль, который загорелся, - указывается в тексте. - В результате убит один человек и еще четверо пострадавших доставлены в больницу с ранениями, один из них находится в тяжелом состоянии".

Ранее новостной портал Lebanon 24 сообщил, что израильские войска вели 28 июля интенсивный огонь по окрестностям населенных пунктов Рамия и Ярун. Сведений о последствиях этих обстрелов от местных властей не поступало.