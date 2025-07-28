По данным газеты, соответствующее письмо поступило после того, как 21 июля была совершена попытка фактически лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) направила Киеву предупреждение о возможности полной приостановке финансовой помощи из европейского фонда для Украины в случае, если на антикоррупционные органы будет и впредь оказываться давление. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.

По информации издания, соответствующее письмо поступило после того, как 21 июля была совершена попытка фактически лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины. FAZ пишет, что депутат Верховной рады и бывшая вице-премьер-министр по европейским вопросам Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила получение соответствующего документа. По ее словам, в нем говорится о том, что "финансовая помощь по линии фонда ЕС будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится". Речь идет "о всем следующем транше, а не только о его части". В рамках фонда Украине до 2027 года было обещано в общей сложности 50 млрд евро, которые предназначены в основном для украинского госбюджета.

При этом специалисты Еврокомиссии проанализировали попытки давления на антикоррупционные органы и пришли к выводу, что акция против НАБУ и САП является "самым серьезным вмешательством в дела украинской антикоррупционной системы со времени ее основания" и имеет симптомы "институционального конфликта", когда власти страны пытаются "ограничить деятельность автономных антикоррупционных органов". Эксперты ЕК считают неубедительной версию правительства о якобы российском влиянии в НАБУ. Они также отметили, что действия властей подрывают доверие международных партнеров к государственным институтам Украины.

В ЕК в ответ на запрос газеты заявили, что "очень обеспокоены" изменением законодательства на Украине, и подчеркнули важность независимости НАБУ и САП.

Ситуация с НАБУ и САП

Владимир Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Владимира Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.