Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху при этом вновь выразила мнение, что радикалы из ХАМАС используют местное население в анклаве в качестве живого щита

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июля. /ТАСС/. Израильская сторона намерена продолжать сотрудничество с мировым сообществом, включая США и страны ЕС, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Израиль продолжит работать с международными агентствами, а также с США и государствами Европы, чтобы обеспечить поступление больших объемов гуманитарной помощи в сектор Газа", - говорится в тексте.

В канцелярии напомнили, что армия Израиля ранее объявила о приостановке боевых действий "в ключевых населенных районах Газы" каждый день с 10:00 утра до 20:00 вечера, чтобы обеспечить безопасную доставку помощи. "Мы уже допускаем в Газу каждый день значительные объемы гуманитарной помощи, включая еду, воду и лекарства", - отмечается в тексте.

Израильская сторона при этом вновь выразила мнение, что радикалы из палестинского движения ХАМАС используют местное население в Газе в качестве живого щита и якобы расхищают доставляемую в анклав помощь. Кроме того, Израиль обвинил ХАМАС в распространении "непроверенных цифр для СМИ", включая "постановочные или отредактированные кадры".

Еврейское государство, отметили в канцелярии, ведет "справедливую войну за свое существование". "Мы продолжим действовать ответственно, как делали всегда, и продолжим добиваться возвращения наших заложников и разгрома ХАМАС. Это единственный путь обеспечить мир как для израильтян, так и для палестинцев", - утверждается в заявлении.