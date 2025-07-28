Существенных подвижек в двусторонних отношениях между Москвой и Киевом ожидать за это время не стоит, считает экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Внутриполитические изменения могут произойти на Украине до окончания срока, установленного ранее президентом США Дональдом Трампом для урегулирования конфликта с РФ. Это будет связано с необходимостью определить дальнейшую политику Киева после решения ограничить независимость антикоррупционных органов, заявила в интервью ТАСС экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Что касается ультиматума или срока, установленного президентом Трампом, то за оставшиеся 35 дней (интервью было записано до корректировки Трампом позиции, согласно которой срок теперь составляет 10-12 дней взамен изначальных 50 - прим. ТАСС) может произойти многое. Я думаю, что это в меньшей степени касается отношений между Москвой и Киевом. Возможно - это только предположение, и я не хочу излишне спекулировать - произойдут какие-то изменения внутри самой Украины. Это будет исключительно украинское решение - как дальше действовать в условиях фактически завершившегося президентского срока Владимира Зеленского, как разруливать текущее хаотичное положение в украинском парламенте по вопросам антикоррупционных органов и так далее," - отметила Кнайсль, добавив, что существенных изменений в двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, по ее мнению, ожидать за это время не стоит.

Трамп заявлял, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100-процентные торговые пошлины против Москвы и ее торговых партнеров. Однако 28 июля американский лидер сообщил, что сокращает срок для соглашения до 10-12 дней.

По словам Кнайсль, на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле было "отчетливо заметно", что позиции сторон остаются противоположными. "Гуманитарный блок переговоров в значительной степени был завершен. Речь все еще идет о трагической теме - российских гражданских лицах из Курской области, несколько десятков человек, которых похитили. Но в целом стороны завершили обмен пленными и телами погибших украинских солдат - этот раздел переговоров, как выразилась российская делегация, можно считать закрытым как гуманитарный блок", - добавила экс-глава МИД Австрии.

При этом она выразила мнение, что встреча РФ и Украины в верхах, которой добивается Киев, сейчас "не является подходящим шагом".

"По территории России наносятся очень серьезные удары с применением беспилотников, независимо от того, откуда они запускаются - не только с Украины. Поэтому трудно сказать, можно ли всерьез говорить о каком-то мирном процессе", - заключила Кнайсль.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.