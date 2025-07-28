Вице-премьер Айман ас-Сафади отметил, что "продолжающееся международное молчание" "подрывает авторитет ООН"

ООН, 29 июля. /ТАСС/. Неспособность международного сообщества остановить израильскую агрессию приводит к тому, что на палестинских территориях ежедневно продолжаются убийства и люди умирают от голода. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади, выступая на открытии международной конференции ООН высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации решения о создании двух государств.

"Израильская оккупация превратила Газу в кладбище для ее жителей, палестинцы гибнут на глазах у всего мира, - указал он. - Матери оплакивают своих детей, которые еще живы, потому что не находят ни капли воды, ни куска хлеба, ни таблетки, чтобы облегчить их страдания". По словам ас-Сафади, на оккупированном Западном берегу реки Иордан расширяется поселенческая деятельность Израиля, идет процесс конфискации земель, оскверняются мусульманские и христианские святыни.

"Надежда на мир гаснет из-за агрессии, оккупации и репрессий, которым никто не в состоянии положить конец, - утверждал вице-премьер. - А продолжающееся международное молчание перед лицом этих нарушений подрывает авторитет ООН".

Тем не менее, как отметил ас-Сафади, Иордания вновь призывает к немедленному прекращению войны в секторе Газа и открытию контрольно-пропускных пунктов для доставки экстренной гуманитарной помощи."Мы также подтверждаем, что справедливый мир остается стратегическим выбором арабских государств, который обеспечит безопасность в регионе", - подчеркнул политик.

Он выразил надежду на то, что посреднические усилия Египта, Катара и США завершатся успехом и соглашение по обмену пленными будет достигнуто, что "позволит 600 тыс. детей в Газе вернуться в школы, а более чем 2,3 млн жителей анклава вновь обрести веру в жизненные ценности и будущее своих детей".