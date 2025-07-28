Нидерланды объявили двух израильских министров персонами нон грата

Речь о министре нацбезопасности Итамаре Бен-Гвире и главе Минфина Бецалеле Смотриче

ГААГА, 29 июля. /ТАСС/. Власти Нидерландов объявили министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главу израильского Минфина Бецалеля Смотрича персонами нон грата, запретив им въезд в королевство. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на письмо главы нидерландского МИД Каспара Велдкампа парламенту.

В этом документе указывается, что Смотрич и Бен-Гвир "неоднократно способствовали разжиганию насилия против населения Палестины", постоянно выступая за расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и призывая к "этническим чисткам в секторе Газа". Уточняется, что Нидерланды также намерены добиться внесения обоих министров в Шенгенскую базу данных SIS как "иностранных граждан, чей въезд в Шенгенскую зону нежелателен".

Кроме того, посол Израиля будет вызван в МИД Нидерландов с целью "напомнить властям еврейского государства о необходимости соблюдать нормы международного гуманитарного права" и призвать их изменить курс в отношении сектора Газа.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.