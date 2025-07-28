Глава ведомства Фуад Хусейн подчеркнул, что "палестинская проблема является этическим испытанием для международного сообщества"

РАБАТ, 29 июля. /ТАСС/. Достижение справедливого мира на Ближнем Востоке возможно только путем создания независимого палестинского государства. Об этом заявил министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн, выступая в Нью-Йорке на международной конференции ООН высокого уровня по урегулированию палестинского вопроса.

"Справедливый мир [на Ближнем Востоке] может быть достигнут только путем создания независимого палестинского государства. Справедливый мир в регионе не может быть обеспечен за счет прав палестинского народа", - отметил глава внешнеполитического ведомства. Его речь транслировалась на сайте ООН.

"Палестинская проблема является этическим испытанием для международного сообщества", - продолжал он. По его словам, "мировое сообщество проводит политику двойных стандартов в отношении палестинского вопроса". "Страны, обладающие влиянием, должны взять на себя моральную ответственность в вопросе прекращения нарушений со стороны Израиля", - добавил Хусейн.

"Мы отвергаем вытеснение палестинцев с их земель и использование голода против жителей в секторе Газа. Необходимо добиться прекращения огня в секторе Газа и обеспечить допуск туда помощи", - подчеркнул иракский министр.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и проведении в ней военной операции с целью освобождения заложников и уничтожения боевого потенциала ХАМАС. В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.