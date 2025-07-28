Суд огласит назначенное политику наказание позже

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июля. /ТАСС/. Суд в Колумбии признал бывшего президента страны Альваро Урибе виновным в подкупе свидетеля. Трансляция заседания велась на сайте газеты El Tiempo.

"Можно сделать вывод, аналогичный позиции прокуратуры, что совершение уголовно наказуемого деяния в виде подкупа свидетеля Хуана Гильермо Монсальве в рамках уголовного производства доказано", - зачитала решение судья Сандра Эредия.

Суд огласит назначенное политику наказание позже. Согласно уголовному кодексу Колумбии, ему грозит от 6 до 12 лет лишения свободы. Урибе отрицает свою вину и может обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях.

В 2012 году Урибе подал заявление на сенатора Ивана Сепеду, которого он обвинил в подделке показаний против него. Однако суд начал расследование в отношении самого экс-президента. По версии следствия, он подкупил свидетелей для дачи показаний против Сепеды, который обвинил Урибе в связях с военизированными группировками и наркоторговцами.

Урибе занимал пост президента в 2002-2010 гг.