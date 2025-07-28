Премьер-министр королевства Дик Схоф добавил, что ХАМАС также должен обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарных грузов мирному населению анклава

ГААГА, 29 июля. /ТАСС/. Нидерланды готовы поддержать приостановку участия Израиля в исследовательской программе Евросоюза Horizon Europe и выступают за дополнительные меры давления на еврейское государство на уровне сообщества. Об этом заявил премьер-министр королевства Дик Схоф, комментируя текущую гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

"Правительство Нидерландов рассматривает возможность как европейских, так и национальных шагов по усилению давления на Израиль, если будет установлено, что он препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу, - написал Схоф в X. - Если ЕС придет к такому выводу, Нидерланды поддержат приостановку участия Израиля в программе Horizon и будут настаивать на обсуждении дальнейших мер, включая торговые".

По словам премьера, окончательное обсуждение этих шагов состоится во вторник в Брюсселе. Он добавил, что радикальное палестинское движение ХАМАС также должно обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарных грузов мирному населению Газы. Обозначенные позиции, отметил Схоф, он уже озвучил в телефонном разговоре с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Ранее телеканал NOS сообщил, что власти Нидерландов объявили двух израильских министров - главу Минфина Бецалеля Смотрича и министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира - персонами нон грата и запретили им въезд в королевство.