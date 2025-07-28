Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон подчеркнула, что Пхеньян будет последовательно отвергать любые попытки отрицать ядерный статус КНДР

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. США должны отказаться от идеи денуклеаризации КНДР, если они хотят возобновить прямой диалог между двумя государствами, включая встречи на высшем уровне. Об этом говорится в заявлении для прессы сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Сестра Ким Чен Ына прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о необходимости возобновления контактов с Пхеньяном, а также о том, что у него сложились хорошие личные отношения с лидером КНДР. "Я не хочу отрицать того, что личные отношения между главой нашего государства и нынешним президентом США неплохие. Но если личные отношения между главами КНДР и США будут связаны с целью осуществления денуклеаризации, то это не может оцениваться иначе, как издевательство над визави", - отметила Ким Ё Чжон.

Она также подчеркнула, что Пхеньян будет последовательно отвергать любые попытки отрицать ядерный статус КНДР. "Если США не поймут изменения реальности и будут цепляться только за прошлую неудачу, то возможность встречи между КНДР и США останется выдаваемым желаемого за действительное", - заявила Ким Ё Чжон, добавив, что сейчас 2025 год, а не 2018-й или 2019-й, когда состоялись встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По итогам встречи Трампа и Ким Чен Ына был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. На нем Трамп и Ким Чен Ын после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.