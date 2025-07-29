Все больше сирийцев всерьез задумываются об эмиграции, отметила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Многонациональная, многоконфессиональная Сирия может исчезнуть, превратившись в унитарное суннитское государство. Об этом в интервью ТАСС заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Те сирийцы, с которыми я общаюсь, говорят, что несмотря на все трудности, десятилетиями пытались держаться в своей стране, строить жизнь. Но сейчас все больше людей всерьез задумываются об эмиграции. И это будет означать не что иное, как конец той многонациональной, многоконфессиональной Сирии, где жили и христиане, и ассирийцы, и исмаилиты, и курды, и алавиты, и друзы - наряду с суннитами, - отметила она. - Такая пестрая, многоликая Сирия может исчезнуть, уступив место унитарному суннитскому государству, идеологически близкому к ИГИЛ или "Аль-Каиде" (запрещены в РФ - прим. ТАСС)".

Кнайсль обратила внимание на президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. "Президент аш-Шараа - самопровозглашенный лидер, бывший главарь одной из террористических группировок в Идлибе. Сейчас он возглавляет так называемую новую сирийскую армию, которая активно поддерживается рядом ключевых игроков в регионе - Турцией, Катаром, а вероятно, и Саудовской Аравией, - считает бывшая глава МИД Австрии. - Однако эта структура не контролирует всю территорию страны. В Сирии сейчас действуют порядка 60 вооруженных группировок. Армия под контролем аш-Шараа - а некоторые в самой Сирии даже отказываются называть ее армией, считая ее скорее милицией - лишь одна из многих таких групп".

Состояние распада

Руководитель центра G.O.R.K.l. отметила ситуацию на юге Сирии. "После резни в алавитских регионах в марте и недавних массовых убийств в друзской провинции Эс-Сувейда - и это были не просто случайные столкновения между бедуинскими кланами и друзами, а тщательно спланированные акции - я не думаю, что такие силы, как курдские формирования, просто скажут: "Хорошо, мы сдаем оружие и передаем все в Дамаск". Опыт этих трагических событий, ужасные уроки, которые были извлечены из этих бойней алавитов и друзов, вынуждают многих задуматься о необходимости сохранить вооружения для самообороны", - подчеркнула она.

По мнению Кнайсль, Сирия, начиная с 2011 года, уже более 14 лет пребывает в состоянии распада. "Аш-Шараа пришел к власти как полевой командир, прорвавшийся из Идлиба в Дамаск в конце ноября - начале декабря 2024 года. Это произошло достаточно стремительно, потому что [экс-президент Сирии] Башар Асад, по сути, полностью утратил контроль над армией. Многие солдаты сдались практически без сопротивления", - добавила она.

По ее словам, нынешние власти в Дамаске контролируют сам город, но им не подчиняются курдские районы. "Уже очевидно, что значительная часть южной Сирии также вне их контроля. Кто контролирует юг? В первую очередь Израиль, - считает бывшая глава МИД Австрии. - Израиль с начала года перешел демилитаризованную зону, нарушив все соглашения, действующие с 1974 года. Израиль наносит авиаудары по Дамаску, осуществляет фактический военный контроль над обширными территориями на юге и строит там военные укрепления".

По мнению руководителя центра G.O.R.K.l., курды, по всей видимости, по вполне понятным причинам не готовы сдавать оружие. "Честно говоря, если бы я была курдским лидером или представителем любого меньшинства в Сирии, я бы тоже не стала сегодня разоружаться, учитывая нынешние реалии", - пояснила она.

Но, по словам Кнайсль, "США оказывают сильное давление на курдов, Турция - еще больше". "Но как все это будет развиваться, сказать сложно. Аш-Шараа оперативно выступает с заявлениями для прессы, говорит о создании следственных комиссий, обещает, что правосудие все расставит по местам. Однако мои сирийские собеседники, с которыми я поддерживаю контакт, видят ситуацию совсем иначе", - поделилась бывшая глава МИД Австрии.

По ее словам, среди них царит глубокая тревога. "Люди боятся, что последуют новые массовые расправы. И это вполне реальный страх. Все, кто не вписывается в официальную идеологию Дамаска на 100% - в ее суннитско-арабскую парадигму, - могут оказаться под угрозой. Это мы уже видели на примере алавитов. Это происходило сейчас с алавитами и с друзами. Это может коснуться курдов. И, более того, это может угрожать христианам, - считает Кнайсль. - Уже произошли теракты против христианских церквей, есть погибшие среди православных, маронитских и сирийских верующих".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.