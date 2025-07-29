Представителя армии Таиланда Ритч Суксуванон уточнил, что "поступили сообщения о беспорядках в районе Фу Макуа, вызванных камбоджийской стороной"

БАНГКОК, 29 июля. /ТАСС/. Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на представителя армии Таиланда.

"После объявления о прекращении огня поступили сообщения о беспорядках в районе Фу Макуа, вызванных камбоджийской стороной, что привело к перестрелке между двумя сторонами, которая продолжалась до сегодняшнего утра", - приводит AFP слова представителя армии Ритча Суксуванона.

Ранее глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим объявил о перемирии между азиатскими странами по итогам переговоров исполняющего обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхама Вечаячая и главы кабмина Камбоджи Хун Манета, которые состоялись в Куала-Лумпуре. Режим прекращения огня на приграничной территории между Таиландом и Камбоджей вступил в силу в понедельник 28 июля после пятидневных военных столкновений.