По данным агентства, вместо Юлии Свириденко в Японию могут поехать вице-премьер Тарас Качка и министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Новый украинский премьер Юлия Свириденко намеревается отменить визит в Японию, который был запланирован на август. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что этот вопрос прорабатывается. По данным Kyodo, вместо Свириденко в Японию могут поехать вице-премьер Тарас Качка и министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

О причинах такого решения не сообщается, однако Kyodo предполагает, что оно может быть связано с протестами из-за ситуации вокруг антикоррупционных органов на Украине.

Ситуация вокруг антикоррупционных органов

22 июля Рада приняла закон с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня Владимир Зеленский подписал документ.

Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы, а западные партнеры Украины стали обвинять Зеленского и его окружение в коррупции. После этого Зеленский пообещал внести в Раду законопроект, который обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".

24 июля законопроект Зеленского о восстановлении полномочий антикоррупционных органов поступил в Раду. Заседание для рассмотрения инициативы планируется провести 31 июля.