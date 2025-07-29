Кроме того, суд постановил конфисковать у парламентария все ее имущество

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Хмельницкий городской районный суд Украины заочно приговорил к 15 годам лишения свободы депутата Госдумы, члена комитета ГД по международным делам Марию Бутину. Об этом свидетельствуют материалы приговора, с которыми ознакомился ТАСС.

"Суд постановил <...> признать виновной в предъявленном обвинении по ч. 3 ст. 110 УК Украины и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет", - говорится в документе. Кроме того, украинский суд постановил конфисковать у Бутиной все ее имущество в пользу Украины. Депутата на Украине обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность Украины".

Бутина с марта 2023 года также находится в списках украинского экстремистского сайта "Миротворец", в ее карточке на сайте не указана причина внесения в базу, однако там отмечается, что Бутина с мая 2022 года находится в розыске на Украине.

С начала 2025 года суды на Украине заочно осудили уже более 40 депутатов Госдумы якобы за нарушение территориальной целостности Украины. Из материалов приговоров по 13 парламентариям, с которыми ознакомился ранее ТАСС, стало известно, что на Украине уже заочно осуждены на 15 лет депутаты Владислав Третьяк, Николай Валуев, Андрей Каратаполов, Владислав Резник, Руслан Гаджиев, Сергей Бурлаков, Шамсаил Саралиев, Рустам Калимуллин, Евгений Попов, Ильдар Гильмутдинов, Айдын Сарыглар, Виктор Водолацкий, а также бывший депутат Александр Прокопьев, ныне являющийся председателем правительства Республики Алтай.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.