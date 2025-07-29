Армия Таиланда ранее обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. США согласились следить за соблюдением режима прекращения огня между Камбоджей и Таиландом, а также способствовать его поддержанию. Об этом заявил премьер-министр Камбоджи Хун Манет по итогам телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.

"[Дональд] Трамп согласился, что США примут участие в мониторинге режима прекращения огня и будут содействовать его успешному поддержанию", - приводит слова камбоджийского премьера агентство Kyodo.

Ранее во вторник армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня, заявив о новой перестрелке на границе, "спровоцированной камбоджийской стороной". Позднее исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхама Вечаячай заявил, что ситуация на границе спокойная.

Глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим ранее объявил о перемирии между азиатскими странами по итогам переговоров Вечаячая и Манета, которые состоялись в Куала-Лумпуре. Режим прекращения огня на приграничной территории между Таиландом и Камбоджей вступил в силу в 28 июля после пятидневных военных столкновений.