Несколько зарубежных изданий со ссылкой на источники ранее сообщили, что Лай Циндэ планировал посетить Соединенные Штаты на следующей неделе в рамках визита в Парагвай, Гватемалу и Белиз

ГОНКОНГ, 29 июля. /ТАСС/. Тайбэй опроверг заявления, появившиеся в западных СМИ, о том, что глава администрации Тайваня Лай Циндэ намеревался посетить часть стран Латинской Америки и США, но Вашингтон, якобы, выступил против этого визита, и тот был отменен. Об этом заявила официальный представитель администрации острова Го Яхуэй.

Как сообщила Го Яхуэй, "учитывая продолжающиеся усилия по восстановлению южной части Тайваня после недавнего тайфуна и региональные события", Лай Циндэ "в настоящее время не планирует зарубежных визитов".

Отвечая на вопрос об изменениях или отменах каких-либо поездок Лай Циндэ, Го Яхуэй отметила, что "после окончательного утверждения программы" зарубежного визита "канцелярия уведомит об этом СМИ".

Ранее несколько зарубежных изданий со ссылкой на источники сообщили, что Лай Циндэ планировал посетить США на следующей неделе в рамках визита в Парагвай, Гватемалу и Белиз. По этой информации, поездка якобы была отменена или перенесена, после того, как Тайвань не смог получить одобрение на визит в США, поскольку администрация американского президента Дональда Трампа опасается, что это может сорвать торговые переговоры с Китаем.

Комментируя эти сообщения, другой представитель главы администрации острова Ли Вэнь заявил, что эти заявления являются домыслами. Это "чистый домысел, основанный на неверной информации", - приводит слова Ли Вэня газета Taipei Times.