Кнайсль: правительство Вучича "висит на волоске"

По мнению руководителя центра G.O.R.K.l. СПбГУ, "Вучич как президент оказался в крайне непростом положении"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич находится в весьма сложном положении, а его правительство буквально "висит на волоске". Такое мнение в интервью ТАСС высказала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Несколько недель назад произошла эскалация, и по кадрам, по сообщениям в СМИ складывалось впечатление, что положение правительства Вучича висит на волоске", - сказала Кнайсль.

"Сегодняшняя ситуация в Белграде представляется мне чрезвычайно запутанной", - призналась она, пояснив, что "Вучич выступает с драматичными заявлениями о том, что против него готовится государственный переворот, а затем делает заявления, в которых демонстрирует примирительный тон по отношению к Брюсселю". "Мне со стороны, возможно, проще это анализировать, но осуждать Вучича я не хочу: он, без сомнения, оказался в крайне сложном положении", - отметила экс-министр. При этом она заметила: "Однако четкого политического курса я у него, к сожалению, не вижу".

На взгляд руководителя центра G.O.R.K.l. СПбГУ, "Вучич как президент оказался в крайне непростом положении". "Он, как говорится, пытается усидеть на нескольких стульях одновременно и ходит по лезвию. С одной стороны, он старается не потерять благосклонность определенных европейских доноров. Он продолжает курс на вступление Сербии в Европейский союз, которое уже многие годы остается в подвешенном состоянии. С другой стороны, он отказывается поддерживать санкции против России - и для этого есть множество причин: исторических, а возможно, и личных для самого Вучича. Так или иначе, к санкциям он не хочет присоединяться", - описала ситуацию Кнайсль.

Организация протестов в Сербии

Руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ рассказала, что "очень внимательно следила за ситуацией, связанной с протестами" в Сербии, напомнив, что "все началось с инцидента на железнодорожной станции в Нови-Саде несколько месяцев назад". "С тех пор протестующие обвиняют правительство в коррупции, в неэффективности, в недостаточно развитой инфраструктуре и многом другом. Но эти обвинения выглядят довольно странно, они показывают, что эта ситуация кем-то управляется", - подчеркнула Кнайсль.

"Я склонна полагать, что эти протесты, как и многие предыдущие, например, протесты против [экс-президента Сербии Слободана] Милошевича, были организованы извне. Я очень хорошо помню ноябрь 2001 года и те события", - отметила экс-министр.

Она также обратила внимание на то, что "внутри сербского правительства звучат разные голоса". "Я читаю заявления различных членов кабинета, и они сильно расходятся между собой. Одни говорят, что будущее Сербии в Европейском союзе. Другие же настаивают на том, что история - как старая, так и совсем недавняя - связывает Сербию куда теснее с Россией. Это старая дилемма", - констатировала Кнайсль. По ее мнению, "как все это закончится, сказать крайне трудно".

Руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ объяснила, что "с Сербией знакома гораздо лучше, чем с Украиной". "Мне было бы не совсем корректно делать какие-либо однозначные утверждения об Украине - я ее практически не знаю. А вот Сербию я много раз посещала. В каком-то смысле Сербия - это страна, очень близкая к той, из которой я сама родом", - указала Кнайсль. По ее словам, "в Австрии практически каждый знает кого-то из сербов, это одна из крупнейших диаспор в стране", "после немцев сербы составляют самую многочисленную группу иностранцев в Австрии".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.