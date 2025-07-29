Альваро Урибе отрицает свою вину, его адвокаты намерены подать апелляцию

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио выступил с осуждением вердикта суда в Колумбии, который признал бывшего президента страны Альваро Урибе виновным в подкупе свидетеля и в обмане органов правосудия. Глава Госдепартамента США также счел решение суда политически мотивированным.

"Единственное преступление бывшего президента Колумбии Урибе - это неустанная борьба и защита своей родины. Превращение судебной системы Колумбии в оружие радикально настроенными судьями является тревожным прецедентом", - написал Рубио в X.

Ранее суд в Колумбии признал бывшего президента страны Альваро Урибе виновным в подкупе свидетеля и в обмане органов правосудия. Как было объявлено на заседании суда, назначенное политику наказание будет оглашено в эту пятницу. По словам судьи Сандры Эредии, 73-летний Урибе сможет рассчитывать на замену тюремного заключения домашним арестом. Экс-президент Колумбии отрицает свою вину, его адвокаты уже подтвердили, что подадут апелляцию.

В 2012 году Урибе подал заявление на сенатора Ивана Сепеду, которого он обвинил в подделке показаний против него. Однако суд начал расследование в отношении самого экс-президента. По версии следствия, он подкупил свидетелей для дачи показаний против Сепеды, который обвинил Урибе в связях с военизированными группировками и наркоторговцами.

Урибе занимал пост главы государства в 2002-2010 гг. Он стал первым осужденным бывшим президентом Колумбии.