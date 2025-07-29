Гарвард готов заплатить $500 млн для урегулирования споров с администрацией Трампа

Трамп потребовал, чтобы Гарвардский университет "заплатил гораздо больше, чем Колумбийский"

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Представители Гарвардского университета выразили готовность зарплатить $500 млн для урегулирования конфликта с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, сумма, которую запросило правительство США, более чем в два раза превышает штраф в $200 млн, который Колумбийский университет, в свою очередь, должен был выплатить за разрешение споров с Белым домом.

Отмечается, что Трамп потребовал, чтобы Гарвардский университет "заплатил гораздо больше, чем Колумбийский".

Несколько месяцев назад представители университета пришли к выводу, что даже в случае победы в судебных спорах с правительством США, данное соглашение поможет Гарварду избежать новых возможных проблем с администрацией Трампа, пишет NYT.

Сроки заключения соглашения пока остаются неизвестными, добавляет газета.

Трамп и представители его администрации неоднократно выступали с заявлениями в отношении Гарвардского и других престижных американских университетов. Министерство здравоохранения и социальных служб США отменило предназначавшиеся Гарварду федеральные гранты на сумму $60 млн из-за того, что, по мнению ведомства, вуз не справляется с решением проблем антисемитизма, этнической и расовой дискриминации. Белый дом также приостановил разрешение Гарвардскому университету на прием студентов из иностранных государств. В ответ университет подал иск в федеральный суд в Бостоне.