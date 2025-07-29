Командующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас предположил, что соответствующее видео сняли на Украине

ВИЛЬНЮС, 29 июля. /ТАСС/. Литовские военные выдвинули версию о том, что нарушения в понедельник воздушной границы республики неопознанным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) могло не быть. Об этом в эфире национальное радио LRT заявил командующий армией Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.

"Анализ информации наводит на определенные сомнения в том, что беспилотник действительно залетел из Белоруссии на территорию Литвы", - сказал он.

По словам генерала, первое сообщение о БПЛА поступило в полицию по телефону от анонима. "Сомнения также вызывает заснятое видео. Есть предположение, что съемка была сделана на Украине", - отметил командующий.

Эти высказывания прозвучали на фоне безуспешных поисков аппарата, который мог упасть на землю или вообще, как говорят военные, покинуть территорию Литвы.

Утром в понедельник жители Вильнюса сообщили в полицию о БПЛА, замеченном над столицей на высоте 200 м. Национальный центр управления кризисами разослал на мобильные телефоны населения уведомление о замеченном воздушном объекте неустановленного типа, который влетел на территорию Литвы, предположительно, из Белоруссии.

Как тогда отмечали военные, БПЛА, скорее всего, был дроном, который над Украиной подвергся воздействию электронных систем борьбы с беспилотниками и сбился с курса. Поиски БПЛА в понедельник продолжались весь день, были приостановлены ночью и возобновлены утром.