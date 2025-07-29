По словам источника издания, за первые 13 виртуальных и очных контактов Брюссель не представил Вашингтону ни одного предложения

БРЮССЕЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Пассивная позиция Евросоюза на торговых переговорах, посвященных взаимным пошлинам, разочаровала президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.

По его словам, за первые 13 виртуальных и очных контактов властей ЕС с администрацией США Брюссель не представил Вашингтону ни одного предложения. "Президент был глубоко разочарован отсутствием динамики с их стороны, они просто встречались и разговаривали, но ничего не делали. Потом он направил им письмо, и все изменилось, - они поняли, что он настроен серьезно, поняли, что подвергнут себя серьезному риску, если не сядут за стол переговоров", - заявил собеседник издания.

Чиновник добавил, что американская администрация в частном порядке давала куда более резкую оценку действиям ЕС, чем Трамп публично.

В воскресенье Трамп заявил после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. До этого администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. Трамп назвал достигнутые с Евросоюзом договоренности "самыми крупными" в истории.