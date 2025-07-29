Камбоджа отвергла обвинения в нарушении прекращения огня с Таиландом

камбоджийская сторона взяла на себя твердые обязательства соблюдать и выполнять достигнутые в Малайзии договоренности, заявила пресс-секретарь Министерства национальной обороны страны генерал-лейтенант Мали Сочхеат

ХАНОЙ, 29 июля. /ТАСС/. Камбоджа отвергает обвинения армии Таиланда в нарушении режима прекращения огня на приграничной территории. Об этом сообщила газета Khmer Times со ссылкой на пресс-секретаря Министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенанта Мали Сочхеат.

По ее словам, ВС Камбоджи строго соблюдают приказы Пномпеня и соглашение о прекращении огня, вступившее в силу в полночь. Пресс-секретарь отметила, что камбоджийская сторона взяла на себя твердые обязательства соблюдать и выполнять договоренности, достигнутые в столице Малайзии.

Ранее армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня.