По данным телеканала CTV, переговоры вошли в свою "интенсивную фазу"

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Канады рассчитывают заключить новое торговое соглашение с администрацией президента США Дональда Трампа до 1 августа. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на канадского министра по межведомственным отношениям и ответственного за торговлю между Канадой и США Доминика Леблана.

По его словам, Оттава намерена заключить сделку с Вашингтоном до 1 августа. В настоящее время, отметил телеканал, переговоры вошли в свою "интенсивную фазу". В связи с этим Леблан на этой неделе будет находиться в Вашингтоне.

Ранее Трамп сообщил, что США уже заключили новые торговые соглашения со многими странами, но переговоры с Канадой все еще продолжаются. При этом он допустил, что Вашингтон ограничится пошлинами на импорт из этого государства. Президент подчеркнул, что большинство торговых соглашений, на которые рассчитывает американская администрация, будут заключены к 1 августа.