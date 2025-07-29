Как отмечает газета, следователи могут воспользоваться программами для взлома устройства

СЕУЛ, 29 июля. /ТАСС/. Отстраненный от должности президента Юн Сок Ёль отказывается давать следователям пароль от своего смартфона, что может осложнить поиск доказательств по делу о военном положении. Об этом сообщила газета The Korea Times.

Правоохранительные органы изъяли у Юн Сок Ёля смартфон Apple в начале июля, но оказалось, что данные защищены не только паролем, но и функцией распознавания лица. Как отмечает газета, чтобы взломать пароль из шести знаков, в котором допускается использование строчных и прописных букв, цифр и специальных символов, может потребоваться перебрать до 56 млрд комбинаций. В то же время телефон может быть настроен на удаление данных после 10 неправильных попыток ввода пароля.

Издание указывает, что существуют программы, предназначенные для взлома телефонов, если у правоохранительных органов появится такая необходимость. В 2023 году южнокорейская полиция использовала программу компании Cellebrite для взлома пароля на смартфоне Apple, который принадлежал сотруднику аппарата мэра города Кури. Тот подозревался в использовании служебной информации для покупки недвижимости под чужими именами.

В 2020 году прокуратура изъяла смартфон у на тот момент сотрудника исследовательского института Хан Дон Хуна по подозрению в незаконном сотрудничестве со СМИ. Но правоохранительные органы не смогли обойти защиту и закрыли дело через два года. Хан Дон Хун позднее стал председателем партии "Гражданская сила".

Прокуратура обвинила Юн Сок Ёля в организации мятежа из-за событий военного положения в начале декабря. 19 июля специальный прокурор Чо Ын Сок предъявил экс-президенту обвинения в злоупотреблении властью. В апреле Конституционный суд Республики Корея утвердил импичмент Юн Сок Ёля.