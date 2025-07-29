Танки НАТО весом до 70 тонн застрянут в тоннелях, заявил еврокомиссар по делам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас

БРЮССЕЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Автомобильные и железные дороги Евросоюза непригодны для быстрой переброски по всей континентальной части Европы военной техники и войск в случае конфликта с Россией. Об этом заявил еврокомиссар по делам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас газете Financial Times (FT). Глава транспортного ведомства ЕС собирается потратить по меньшей мере €17 млрд на модернизацию европейской инфраструктуры "для повышения военной мобильности".

Танки НАТО весом до 70 тонн в случае задействования их для реагирования на восточной границе застрянут, по его словам, в тоннелях. Сейчас на переброску военной техники и войск "из западной части Европы в восточную уходят недели, а в некоторых случаях и месяцы". "Такова реальность", - констатировал еврокомиссар, указавший, что часть существующей инфраструктуры была построена без учета возможности "транспортировки армий через территорию" сообщества.

"У нас есть старые мосты, которые нужно обновить, усовершенствовать, и узкие, которые следует расширить, а есть и несуществующие, которые необходимо построить", - сказал Цицикостас. Брюссель разрабатывает сейчас стратегию, которая в случае нападения обеспечит возможность перемещения войск "в течение нескольких часов, максимум в течение нескольких дней" путем модернизации 500 инфраструктурных проектов вдоль четырех военных коридоров, которые пролегают через страны ЕС.

Проекты, которые были определены совместно с НАТО и военным командованием альянса, держатся в секрете из соображений безопасности. Брюссель также сократит бюрократическую нагрузку, чтобы избежать "застревания танков в бумажной волоките" при пересечении границ, проинформировал Цицикостас. План военной мобильности дополнит соглашение союзников по НАТО об увеличении целевого показателя расходов на оборону до 5% ВВП, включая 1,5% на инфраструктуру безопасности и обороны, добавил еврокомиссар.

Издание напоминает, что в июне генсек НАТО Марк Рютте назвал Россию "главной угрозой альянса" и заявил, что она якобы намерена атаковать НАТО в 2030 году. При этом генсек военного блока не смог объяснить, на чем основаны подобные утверждения.